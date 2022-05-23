Стала известна причина потери связи со спасателями МЧС на Эльбрусе

На Эльбрусе 23 мая группа спасателей МЧС России не выходит на связь из-за погодных условий. По данным «Известий», с ними всё хорошо.

Отмечается, что спасатели работают на месте, на связь выйдут позже.

Как пояснили в МЧС РФ, в настоящее время спасатели с четырьмя туристами осуществляют спуск с высоты 5300 м.

Ранее в этот день сообщалось о потери связи со спасателями, проводившими на Эльбрусе эвакуацию четырех туристов. Уточнялось, что связь была потеряна после того, как они прибыли на восточную вершину Эльбруса на вертолете, который вышел из строя. После этого спасатели решили разделиться. Всего в поисково-спасательных работах задействовано 25 человек.