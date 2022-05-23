На Эльбрусе потеряли связь с группой из 25 спасателей МЧС

На Эльбрусе группа спасателей МЧС России из 25 человек не выходит на связь. Об этом 23 мая сообщил источник в экстренных службах.

«Нет связи с группой из 25 спасателей МЧС, проводивших на Эльбрусе эвакуацию четырех туристов. Из-за ухудшения погоды группа разделилась. Предположительное местоположение спасателей и туристов известно», — передает ТАСС сообщение источника.

Отмечается, что связь была потеряна после того, как они прибыли на восточную вершину Эльбруса на вертолете, который вышел из строя. После этого спасатели решили разделиться.

Реклама

Как уточняет агентство, три группы спасателей в настоящее время находятся в спасательных приютах, угрозы их жизни нет. По предположительным данным, остальные 11 человек и еще четверо туристов могут быть в хижине на высоте 5400 м. После того как улучшится погода, за ними выйдут 12 спасателей с высоты 3800 м.

23 сентября прошлого года группа альпинистов при восхождении на Эльбрус попала в сильную пургу и запросила помощь у спасателей. В тот момент они находились на высоте 5,4 тыс. м. Всего в составе группы было 23 человека, но на гору взошли 19, среди них четверо инструкторов.

Поиски пропавших проходили в тяжелых метеоусловиях. Число жертв составило пять человек. Спустя несколько дней был арестован организатора восхождения на Эльбрус.