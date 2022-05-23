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На Эльбрусе потеряли связь с группой из 25 спасателей МЧС

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Фото: Global Look Press/Russian Look/Andrei Kamenev
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На Эльбрусе группа спасателей МЧС России из 25 человек не выходит на связь. Об этом 23 мая сообщил источник в экстренных службах.

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«Нет связи с группой из 25 спасателей МЧС, проводивших на Эльбрусе эвакуацию четырех туристов. Из-за ухудшения погоды группа разделилась. Предположительное местоположение спасателей и туристов известно», — передает ТАСС сообщение источника.

Отмечается, что связь была потеряна после того, как они прибыли на восточную вершину Эльбруса на вертолете, который вышел из строя. После этого спасатели решили разделиться.

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Как уточняет агентство, три группы спасателей в настоящее время находятся в спасательных приютах, угрозы их жизни нет. По предположительным данным, остальные 11 человек и еще четверо туристов могут быть в хижине на высоте 5400 м. После того как улучшится погода, за ними выйдут 12 спасателей с высоты 3800 м.

23 сентября прошлого года группа альпинистов при восхождении на Эльбрус попала в сильную пургу и запросила помощь у спасателей. В тот момент они находились на высоте 5,4 тыс. м. Всего в составе группы было 23 человека, но на гору взошли 19, среди них четверо инструкторов.

Поиски пропавших проходили в тяжелых метеоусловиях. Число жертв составило пять человек. Спустя несколько дней был арестован организатора восхождения на Эльбрус.

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