«Известия» показали работу российских морпехов при штурме Камышевахи

Морская пехота России начала штурм окраины поселка Камышеваха. Кадры с места событий предоставил в субботу, 21 мая, военный корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Съемочная группа смогла подойти к окраинам Камышевахи вместе с российскими бойцами. Денис Кулага сообщил, что сейчас на подступах к населенному пункту продолжаются бои.

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Один из военнослужащих рассказал, что сейчас цель его подразделения — блокировать противника в населенном пункте. Работают они совместно с артиллерией и авиацией.

«В настоящее время наше подразделение осуществляет маневренные действия по обходу противника с северной стороны с целью блокировать его в населенном пункте. Действия ведутся успешно, к чему приводят не только мужество и героизм нашего подразделения, но и удачные и налаженные взаимодействия с другими родами войск. Работаем, как с авиацией, так и с артиллерией», — рассказал военный.

Ранее в этот же день корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал кадры зачистки поселка Камышеваха. Бойцы выбили украинских боевиков из школьного здания поселка.

20 мая была полностью освобождена территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. С 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» (в отношении группировки в РФ возбуждены уголовные дела) и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

В тот же день Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Мариуполя Донецкой Народной Республики. Заявление об этом было было размещено на официальном сайте Минобороны.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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