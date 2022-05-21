Здание школы в Камышевахе зачистили от украинских боевиков

Российские войска зачищают от украинских националистов поселок Камышеваха — многие радикалы засели в частных домах и административных зданиях. В субботу, 21 мая, чеченским бойцам полка специального назначения удалось зачистить здание школы. Кадры с места событий передает военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Заместитель командира полка полиции спецназначения Чечни Межид Уцмигов рассказывает, что у пехоты украинских боевиков хорошо подготовилась, у них серьезные укрепления. Однако военным уже удалось освободить несколько частных домов и здание школы, в подвале которого националисты удерживали 26 мирных граждан — женщин с детьми и пожилых людей.

Реклама

«Раненые были среди них, первую помощь оказали наши ребята, фельдшеры, которые с нами были. Что говорят? Они говорят, что не выходили, их тоже убивают, если они выходят через улицу, они с голода умирают, не могут выходить с продовольствием. Они даже до колодцев не выпускают», — рассказывает Майрбек Даудов, командир 1-го батальона полка полиции спецназначения по Чеченской республике.

Бойцы подразделения двинутся на Лисичанск как только будет освобождена Камышеваха.

18 мая военкор «Известий» побывал в поселке Воеводовка, который находится на линии соприкосновения в Луганской Народной Республике (ЛНР). Он пообщался с местными жителями, которые рассказали об обстрелах украинских националистов и гибели знакомых.

16 мая в распоряжении «Известий» появились кадры уничтожения линии обороны боевиков в районе города Золотое в ЛНР, снятые с коптера. На записи видно, как снаряды попадают по позициям украинских войск.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».