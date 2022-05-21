Компания Gasum подтвердила прекращение поставок российского газа в Финляндию

Россия прекратила поставки газа в Финляндию утром 21 мая. Это подтвердила финская компания Gasum.

«Поставки природного газа в Финляндию по контракту <…> прекращены», — говорится в сообщении.

Также о прекращении поставок российского газа заявила финская газотранспортная компания Gasgrid Finland.

Реклама

«Поставки газа через точку входа «Иматра» были прекращены 21 мая 2022 года. Количество газа, необходимое финскому газовому рынку, импортируется в финскую газовую систему через точку входа Balticconnector [«Балтикконнектор»] в соответствии с заявками, сделанными участниками рынка», — сказано в сообщении.

18 мая Gasum сообщила, что не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа в рублях. В связи с этим компания предупредила, что ожидает прекращения поставок газа.

Позже компания заявила, что с 21 мая и в течение летнего сезона этого года будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников — через интерконнектор Balticconnector в Эстонии. А поставки российского газа в Финляндию прекратятся.

«Газпром экспорт» подтвердил прекращение поставок газа в Финляндию с утра 21 мая из-за неуплаты со стороны финской газовой компании Gasum. Там отметили, что поставки газа будут приостановлены «до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом».

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Однако некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. После этого стало известно, что Польша стала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу «Ямал–Европа» после приостановки прямых поставок.