«Газпром экспорт» подтвердил прекращение поставок газа в Финляндию с 21 мая

«Газпром экспорт» подтвердил прекращение поставок газа в Финляндию с утра 21 мая из-за неуплаты.

«По состоянию на конец рабочего дня 20 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом. — Ред.) «Газпром экспорт» не получил от Gasum платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил Gasum о приостановке поставок газа начиная с 21 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом», — сообщили в российской компании.

Ранее в пятницу финская государственная газовая компания Gasum сообщила, что с 21 мая и в течение летнего сезона этого года будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников — через интерконнектор Balticconnector в Эстонии. А поставки российского газа в Финляндию прекратятся.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя отказ финского поставщика Gasum платить за российский газ рублями, заявил, что бесплатно Россия газ поставлять не будет.

18 мая Gasum сообщила, что не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа в рублях. В связи с этим компания предупредила, что ожидает прекращения поставок газа.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Однако некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. После этого стало известно, что Польша стала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу «Ямал–Европа» после приостановки прямых поставок.