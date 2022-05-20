Песков указал на невозможность поставлять газ другим странам бесплатно

Бесплатно Россия газ поставлять не будет, это очевидно. Об этом 20 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отказе финского поставщика Gasum платить за российский газ рублями.

«Не имеем информации обо всех компания, у которых контракты с «Газпромом», — сказал он.

Бесплатных поставок не будет, подчеркнул Песков.

Реклама

17 мая финская государственная компания Gasum отказалась от новой системы оплаты газа, которая предполагает наличие рублевого счета в банке, и подала заявление в арбитраж. Там отметили, что заключенный с российской стороной контракт предусматривает оплату в долларах США и евро.

18 мая стало известно, что Gasum ожидает прекращения поставок российского газа в ночь на субботу, 21 мая.

В апреле 2022 года «Газпром экспорт» направил финским партнерам письмо с требованием, чтобы в дальнейшем платежи, оговоренные в контракте на поставку, производились в рублях, а не в евро. Также «Газпром экспорт» предъявил финской компании и другие претензии по контракту на поставки.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.