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Финляндия ожидает прекращения поставок газа из РФ 20-21 мая

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Финская компания Gasum ожидает прекращения поставок российского газа в ночь на субботу. Как следует из пресс-релиза организации 18 мая, в корпорации озабочены сопутствующими рисками, которые могут быть с этим связаны.

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«Gasum считает, что существует реальный риск прекращения поставок природного газа по контракту компании и что, скорее всего, импорт природного газа из России в Финляндию прекратится либо поздно вечером 20 мая, либо 21 мая 2022 года», — говорится в сообщении.

Как указали в Gasum, там пока не получали никакого уведомления по этому вопросу от компании «Газпром экспорт» или от российского оператора по транспортировке газа.

Накануне, 17 мая, финская государственная компания завила, что не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа в рублях. В связи с этим она предупредила, что существует повышенный риск прекращения поставок природного газа из России в Финляндию. Gasum отметила, что готовилась к этой ситуации вместе с клиентами и властями страны.

13 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг заявления СМИ о прекращении поставок газа «Газпромом» в Финляндию, заявив, что это — газетная «утка».

Днем ранее финская газета Iltalehti сообщила, что Россия в качестве ответных мер на вступление Финляндии в Североатлантический альянс может приостановить поставки природного газа в страну 13 мая.

6 мая премьер-министр страны Санна Марин в интервью японской газете Nikkei заявила, что Финляндия не сможет продолжать прежние отношения с РФ из-за ситуации на Украине. По ее словам, Финляндия должна прекратить закупки энергетических ресурсов из России, заявив, что страна «в ближайшие несколько месяцев сможет отказаться от российского ископаемого топлива».

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля.

Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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