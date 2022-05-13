В Кремле опровергли заявления СМИ о прекращении поставок газа в Финляндию

Заявления СМИ о прекращении поставок газа «Газпромом» в Финляндию — газетная утка. Об этом заявил 13 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Газпром» поставляет разным потребителям в Европе природный газ, в том числе и в страны – члены НАТО. «Газпром» неоднократно демонстрировал свою надежность, поэтому, скорее всего, эти сообщения — очередная газетная утка», — пояснил он.

Так, днем ранее финская газета Iltalehti сообщила, что Россия в качестве ответных мер на вступление Финляндии в Североатлантический альянс может приостановить поставки природного газа в страну 13 мая.

Песков уточнил, что информацию о режиме оплаты нужно уточнять в «Газпроме», потому как в соответствии с указом президента России Владимира Путина о поставках газа могли произойти изменения.

Речь идет о том, что на фоне рестрикций Запада 23 марта российский лидер объявил о переходе страны на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но ряд государств заявили, что не собираются следовать этому требованию. Так, из-за отказа Болгарии и Польши перейти на оплату в рублях 27 апреля «Газпром» остановил поставки.

1 мая глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш сообщил, что Венгрия наряду с еще девятью странами уже открыла счета в банке РФ для оплаты по предложенным правилам.

12 мая Песков, комментируя вероятную подачу Финляндией заявки на вступление в альянс, заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира в целом и европейского континента в частности. Он отметил, что присоединение этой страны к недружественным шагам в отношении России в рамках Евросоюза вызывает сожаление в Кремле, а также «является причиной для наших соответствующих зеркальных ответов».

Также в этот день в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО. В ведомстве подчеркнули, что вступление страны в НАТО станет нарушением международно-правовых обязательств Финляндии, прежде всего Парижского мирного договора 1947 года и Российско-финского договора 1992 года.