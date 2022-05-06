В Финляндии заявили о невозможности продолжать прежние отношения с РФ

Финляндия не сможет продолжать прежние отношения с РФ из-за ситуации на Украине. Об этом в пятницу, 6 мая, заявила премьер-министр страны Санна Марин в интервью японской газете Nikkei.

Она также сообщила, что власти государства поддерживает предложение Еврокомиссии о введении эмбарго на поставки нефти из РФ и будет призывать Евросоюз также принять санкции и в отношении российского газа.

По ее словам, Финляндия должна прекратить закупки энергетических ресурсов из России, чтобы остановить развитие ситуации на Украине. Она также выразила мнение, что Финляндия «в ближайшие несколько месяцев сможет отказаться от российского ископаемого топлива».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил 5 мая, что в настоящий момент Евросоюз не планирует отказываться от поставок российского газа. При этом шестой пакет антироссийских санкций включает в себя запрет на поставки российской нефти. Боррель объяснил это тем, что рынок нефти глобален и существуют иные поставщики, а газ невозможно заместить каким-либо другим продуктом нефтехимии.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

1 марта стало известно, что Венгрия, наряду с еще девятью странами открыла открыла счета в российском банке для оплаты газа по правилам, которые предложила Москва. Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш напомнил, что Евросоюз не принимал никаких санкций, делающих невозможной оплату российского газа в рублях, и данный вопрос регулируется только гражданско-правовым договором между государствами и компаниями.

27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с неоплатой в рублях. Холдинг уточнил, что Болгария и Польша — транзитные страны. Если будет совершен несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов в третьи государства, поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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