Финская GASUM отказалась от предложенной Россией системы оплаты газа

Финская компания GASUM отказалась от новой системы оплаты газа, которая предполагает наличие рублевого счета в банке, и подает в арбитраж. Об этом говорится 17 мая в сообщении на сайте компании.

«У GASUM есть долгосрочный контракт на поставку газа с российской компанией «Газпром экспорт», детали которого компании обсудили с осени прошлого года», — говорится в сообщении.

В апреле 2022 года «Газпром экспорт» направил финским партнерам письмо с требованием, чтобы в дальнейшем платежи, оговоренные в контракте на поставку, производились в рублях, а не в евро. Также «Газпром экспорт» предъявил GASUM и другие претензии по контракту на поставки.

«GASUM не принимает требования «Газпром экспорта» о переходе на расчеты в рублях и, следовательно, не будет осуществлять платежи в рублях или в соответствии с предложенным «Газпром экспортом» механизмом оплаты. Кроме того, у компаний есть серьезные разногласия по другим претензиям, предъявленным по контракту», — отметила финская сторона.

В GASUM отмечают повышенный риск прекращения поставок природного газа. Компания готовилась к этой ситуации вместе со своими клиентами и национальными властями.

«В течение предстоящего летнего сезона GASUM будет стремиться обеспечить доступность природного газа для своих финских клиентов через газопровод Balticconnector. Однако ограничения пропускной способности могут усложнить эту задачу», — добавили в компании.

11 мая правительство РФ утвердило перечень из 31 компании, в отношении которых применяются специальные экономические меры. В список вошли организации из ФРГ, Франции и других европейских стран, а также из США и Сингапура. Среди них в том числе бывшие европейские «дочки» «Газпрома», трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.

27 апреля «Газпром» заявил о полной приостановке поставок газа компании PGNiG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. Аналогичная мера была принята в отношении Болгарии. Платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны быть осуществлены в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты проинформированы.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.