Представитель ВСУ сообщил об отсутствии жалоб на содержание от вышедших с «Азвостали»

Представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) совместно с коллегами из Красного Креста проинспектировали условия содержания вышедших с мариупольского металлургического завода «Азвосталь» боевиков, которые находятся в Еленовке Донецкой Народной Республики (ДНР). По итогу инспекции он сообщил об отсутствии жалоб со стороны боевиков на содержание, отметив, что российская сторона выполнила свои обещания.

«За сутки были доставлены необходимые спальные принадлежности для того, чтобы в нормальных условиях принять людей. Сделано было то, что обещали. Врачи за сутки сделали довольно большую работу по реабилитации раненых украинских военных. Жалоб на питание нет», — рассказал представитель ВСУ в среду, 18 мая.

Ранее этим же днем, 18 мая, Минобороны РФ сообщило о 694 сдавшихся за последние сутки боевиках с «Азовстали». Таким образом, с 16 мая совокупное число вышедших с заблокированного комбината неонацистов составило 959 человек, в том числе 80 раненых.

Украинские боевики раскрывают подробности и условия их содержания. Так, 18 мая пленный Даниил Жученко, находясь в больнице Новоазовска, отметил хорошее отношение и отсутствие претензий к российским специалистам. По словам еще одного пленного, Виктора Шапошникова, в отношении боевиков не применяются меры физического и психологического воздействия.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил о «эвакуации» части военных с завода в Мариуполе, отметив надежду Киева на их возвращение на подконтрольную украинским властям территорию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отрицание Киевом сдачи бойцов в плен и рассказы об эвакуации пропагандой, основанной на лжи.

Как отметили в Следственном комитете РФ, сдавшиеся украинские боевики будут допрошены. Российские следователи установят личности националистов и проверят их на причастность к совершенным против жителей преступлениям.

В Донбассе продолжается спецоперация по защите мирных жителей, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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