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Посла Франции вызвали в МИД для ответа на высылку российских дипломатов

МИД РФ: посол Франции вызван в ведомства из-за ответа на высылку из страны дипломатов России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Посол Франции Пьер Леви был вызван в МИД России в связи с объявлением ответа Москвы на высылку из страны российских дипломатов. Об этом 18 мая сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Леви объявили о высылке из России ряда французских дипломатов, уточняет «РИА Новости». В настоящее время высокопоставленный дипломат покинул здание МИДа.

Дипломат прибыл в МИД России утром в среду, видео его прибытия опубликовали «Известия».

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Также в среду в МИД России был вызван посол Испании Маркос Гомес Мартинес.

9 мая замглавы МИДа Александр Грушко сообщил об отсутствии у России планов по закрытию посольств европейских стран в ответ на возможные недружественные шаги и расширение санкций. По его словам, в Москве считают, что работа дипломатических представительств остается важной.

Россия не начинала дипломатическую войну и кампанию по высылке дипломатов из страны, отметил он.

В последние месяцы страны Запада высылают российских дипломатов, Москва отвечает зеркально.

В частности, 5 мая стало известно, что РФ высылает семь дипломатов Дании в качестве ответной меры. Они должны покинуть страну в течение двух недель. За месяц до этого Дания заявила о высылке 15 российских дипломатов.

Так, 5 апреля власти Испании объявили о решении выслать порядка 25 российских дипломатов.

4 апреля, в частности, в посольстве РФ в Берлине сообщили, что в Германии намерены выслать из страны 40 сотрудников российской дипмиссии. В тот же день Франция решила выслать из страны ряд дипломатов РФ. Речь шла примерно о 30 российских дипломатах.

18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ответит на все безосновательные высылки российских дипломатов.

Тогда же Грушко указывал, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является уже заранее спланированной кампанией, которая наносит ощутимый ущерб двусторонним отношениям.

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