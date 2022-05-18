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Посол Испании вызван в МИД России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Посол Испании в Москве Маркос Гомес Мартинес был вызван в МИД России. Об этом 18 мая сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в испанском ведомстве.

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«К настоящему моменту подтверждаем только, что он был вызван», — приводит агентство слова источника.

5 апреля власти Испании объявили о решении выслать порядка 25 российских дипломатов.

Ранее, 17 мая, Россия объявила персонами нон гранта двух финских сотрудников посольства в Москве. Также МИД РФ выразил протест послу Финляндии Антти Хелантерю в связи с выдворением двух сотрудников российского посольства в Хельсинки.

На прошлой неделе, 11 мая, послы США и Польши в Москве Джон Салливан и Кшиштоф Краевский посетили Министерство иностранных дел России. Салливан пробыл в ведомстве порядка 20 минут, Краевский — 15 минут.

Как уточняли в российском внешнеполитическом ведомстве, польский дипломат был вызван после нападения на посла России Сергея Андреева в Варшаве 9 мая. В то же время Краевский не комментировал журналистам цель визита. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился с Салливаном для обсуждения отношений двух стран.

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