МИД России раскрыл детали встречи Салливана с Рябковым

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился с послом США в Москве Джоном Салливаном для обсуждения отношений двух стран. Об этом 11 мая говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

«Обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня», — отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее в среду, Салливан пробыл в ведомстве порядка 20 минут. Он не стал комментировать журналистам цель своего визита.

28 апреля Салливан обвинил министра иностранных дел России Сергея Лаврова в «ядерном шантаже». По его словам, США «не играют в политику ядерного балансирования на грани». Он также отметил, что Вашингтон готов к сдерживанию ядерной агрессии.

26 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки напомнила, что в ядерной войне победителей не будет, поэтому призвала смягчить накал риторики относительно этого вопроса. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин назвал разговоры о возможности ядерной войны опасной риторикой, поскольку в этой войне «все стороны проиграют».

19 апреля Лавров подчеркнул, что возможность применения Россией ядерного оружия в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса не рассматривается. Он напомнил, что спецоперация России направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской республик».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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