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Глава Пентагона назвал разговоры о возможности ядерной войны опасной риторикой

Министр обороны США Остин назвал разговоры о возможности ядерной войны опасной риторикой
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Министр обороны США Ллойд Остин 26 апреля назвал разговоры о возможности ядерной войны опасной риторикой. Он отметил, что никто не хочет такого исхода.

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«Это война, в которой все стороны проиграют, поэтому бряцание оружием, опасная риторика очевидно контрпродуктивны, и мы не будем этим заниматься», — заявил министр в ходе пресс-конференции.

Остин добавил, что США будет делать всё, чтобы конфликт на Украине «не вырвался из-под контроля».

«Международное сообщество также на этом фокусируется», — добавил он.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, однако опасность такого конфликта нельзя недооценивать.

10 марта МИД России заявил, что страны «ядерной пятерки», несмотря на существующие противоречия, разделяют мнение о невозможности ядерной войны. В ведомстве подчеркнули необходимость стратегической стабильности и деполитизированного разговора по контролю над вооружениями.

При этом 9 марта бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что риск начала третьей мировой войны и ядерной войны существует. По его мнению, это связано с потерей авторитета Штатов и действиями американской администрации.

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