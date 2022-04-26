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Белый дом призвал к снижению накала риторики о ядерной войне

Представитель Белого дома Псаки: Белый дом призывает к смягчению риторики относительно ядерной войны
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В ядерной войне победителей не будет, необходимо смягчить накал риторики относительно этого вопроса. Соответствующее заявление сделала во вторник, 26 апреля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

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«Некоторые из наших сотрудников, занимающихся вопросами национальной безопасности, ясно заявляли, что в ядерной войне нельзя победить. Наша цель, очевидно, по-прежнему состоит в том, чтобы призывать к снижению накала риторики относительно этого», — отметила она.

Ранее в этот день глава Пентагона Ллойд Остин назвал разговоры о возможности ядерной войны опасной риторикой, поскольку в этой войне «все стороны проиграют». По его словам, США будут делать всё, чтобы конфликт на Украине «не вырвался из-под контроля».

По мнению политолога Руслана Бальбека, которое он высказал вв вторник разговоре с RT, от ядерного конфликта Соединенные Штаты удерживает только гарантированный ответный ядерный удар. Эксперт подчеркнул, что Россия, при этом, никогда не рассматривала возможность первой начать ядерный конфликт.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале» заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, однако опасность такого конфликта нельзя недооценивать. Он напомнил, что в январе пятерка постоянных членов Совбеза ООН (Китай, США, Россия, Франция и Великобритания) сделала заявление о недопустимости ядерной войны.

Кроме того, 19 апреля, Лавров подчеркнул, что возможность применения Россией ядерного оружия в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса не рассматривается. Он напомнил, что спецоперация России направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской республик».

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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