Эксперт назвал удерживающий США от ядерного конфликта фактор

От ядерного конфликта США удерживает только гарантированный ответный ядерный удар. Об этом 26 апреля заявил политолог Руслан Бальбек с беседе с RT.

«Наша страна никогда не рассматривала возможность первой начать ядерный конфликт. Принципиальное отличие позиции Москвы и Вашингтона в том, что мы держим ядерный арсенал для защиты нации, а они его рассматривают как фактор давления на мировое сообщество», — пояснил он.

Бальбек уверен, что США представляют себя версией современной Римской империи, которая может «всем указывать и уничтожать кого захочет». При этом, подчеркнул он, конец Рима был бесславным, потому как «его смели те, кому надоело жить под чьей-то диктатурой».

Днем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале» отметил что недопустимость ядерной войны — принципиальная позиция России, однако опасность такого конфликта нельзя недооценивать.

Он напомнил, что в январе пятерка постоянных членов Совбеза ООН (Китай, США, Россия, Франция и Великобритания) сделала заявление о недопустимости ядерной войны.

23 апреля начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что высказывание директора ЦРУ Уильяма Бёрнса о якобы возможном применении Россией тактического ядерного оружия на Украине является абсурдным.

По словам военного, американские власти планируют провокации, целью которых является обвинение российской армии в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия.

20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала правоохранительные органы оценить факт распространения дезинформации о якобы возможном использовании Россией ядерного оружия на Украине.

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия. Речь идет только об обычных вооружениях, подчеркнул он.

Министр обратил внимание на то, что Россия на протяжении многих десятилетий неизменно выступала против использования ядерного оружия. Он напомнил, что еще в 1987 году лидеры СССР и США подписали декларацию, где говорилось о невозможности одержать победу в ядерной войне и о необходимости ее предотвращения.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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