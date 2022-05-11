Послы США и Польши покинули здание МИД России

Послы США и Польши в Москве Джон Салливан и Кшиштоф Краевский покинули здание МИД России. Салливан пробыл в ведомстве порядка 20 минут, Краевский — 15 минут.

Послы не стали комментировать цель визита.

Ранее корреспондент «Известий» сообщил, что послы прибыли в российское министерство около 15:00 мск.

Как отметили в МИД РФ, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился с послом США в Москве Джоном Салливаном для обсуждения отношений двух стран.

В то же время в российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что польский посол вызван в МИД РФ после нападения на посла России Сергея Андреева в Варшаве.

В День Победы на посла РФ в Польше Сергея Андреева напали во время возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат. На улице Жвирки и Вигуры в Варшаве Андреева, его супругу и группу дипломатов поджидали поляки и украинцы, которые преградили дипломатам путь и облили красной краской.

9 мая МИД РФ сообщил, что российская сторона выразила решительный протест польским властям. Ведомство потребовало от Варшавы организовать проведение церемонии возложения памятного венка для российского посла, которому помешали неонацисты, обеспечив безопасность от провокаций.

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик в эфире польского телевидения сообщил, что в Варшаве захотели закрыть тему нападения на посла РФ, ограничившись выражением сожаления.

Андреев заявил, что местные власти дискредитировали себя реакцией на нападение. Помимо этого, он предположил, что подготовка к нападению на него могла осуществляться совместно с польскими спецслужбами. Он добавил, что извинений никто так и не принес.

Российская дипмиссия в Польше в День Победы в Великой Отечественной войне планировала организовать ежегодную акцию «Бессмертный полк» и возложить венки на мемориальном кладбище солдат Советского Союза. Соответствующее письмо с запросом было направлено в мэрию Варшавы. Однако МИД Польши уведомил российское посольство нотой, что не рекомендует дипломатической миссии проведение церемонии возложения венков и цветов, а также «Бессмертного полка».