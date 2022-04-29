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Посол США Салливан обвинил Лаврова в «ядерном шантаже»

Посол США Салливан обвинил Лаврова в «ядерном шантаже» после слов про риск ядерной войны
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Посол США в России Джон Салливан 28 апреля обвинил министра иностранных дел России Сергея Лаврова в «ядерном шантаже».

Спецоперация в Донбассе 28 апреля. Текстовая трансляция
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«Моей реакцией с другого конца стола было изумление. <...> К сожалению, в последнее время мы видим со стороны самых верхних эшелонов российского руководства эскалацию этого риска, этой риторики», — приводит его слова CNN.

Салливан подчеркнул, что США «не играют в политику ядерного балансирования на грани». Он также отметил, что Вашингтон готов к сдерживанию ядерной агрессии.

Кроме того, по его словам, администрация США не намерена ввязываться в полемику и воздержится от действий в атомной сфере, которые можно считать провокационными.

Посол также вспомнил, как на одной из встреч с высокопоставленными представителями российского руководства они якобы заявили, что поддержка со стороны НАТО «фашистов, нацистов, геноцидных нацистов на Украине» может привести к ядерной конфронтации.

«Моей реакцией с другого конца стола было изумление. <...> К сожалению, в последнее время мы видим со стороны самых верхних эшелонов российского руководства эскалацию этого риска, этой риторики», — сказал Салливан.

Ранее, 26 апреля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки напомнила, что в ядерной войне победителей не будет, поэтому призвала смягчить накал риторики относительно этого вопроса. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин назвал разговоры о возможности ядерной войны опасной риторикой, поскольку в этой войне «все стороны проиграют».

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, однако опасность такого конфликта нельзя недооценивать.

До этого, 19 апреля, Лавров подчеркнул, что возможность применения Россией ядерного оружия в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса не рассматривается. Он напомнил, что спецоперация России направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской республик».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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