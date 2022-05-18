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Посол Франции прибыл в МИД России

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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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Посол Франции Пьер Леви утром в среду, 18 мая, прибыл в российский МИД. Видео приезда высокопоставленного дипломата публикуют «Известия».

На кадрах видно, как дипломат выходит из служебного автомобиля и в сопровождении сотрудника посольства заходит в здание российского внешнеполитического ведомства на Смоленской площади.

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О причинах визита дипломата в МИД России информации пока нет. На сайте российского министерства также нет данных о визите французского посла.

Также в среду, по некоторым данным, в МИД России был вызван посол Испании Маркос Гомес Мартинес. О причинах его вызова также информации не приводится.

В последние месяцы страны Запада высылают российских дипломатов, Москва отвечает зеркально.

5 мая стало известно, что РФ высылает семь дипломатов Дании в качестве ответной меры. Они должны покинуть страну в течение двух недель. 5 апреля Дания заявила о высылке 15 российских дипломатов. Позже в тот же день атташе посольства России в стране Мария Сыроватко назвала это решение необоснованным.

5 апреля власти Испании объявили о решении выслать порядка 25 российских дипломатов.

4 апреля, в частности, в посольстве РФ в Берлине сообщили, что в Германии намерены выслать из страны 40 сотрудников российской дипмиссии. В тот же день Франция решила выслать из страны ряд дипломатов РФ. Речь шла примерно о 30 российских дипломатах.

18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ответит на все безосновательные высылки российских дипломатов.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко указывал, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является уже заранее спланированной кампанией, которая наносит ощутимый ущерб двусторонним отношениям.

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