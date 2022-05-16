Мэр Ярославля Владимир Волков покинул свой пост

Владимир Волков покинул пост мэра Ярославля. Об этом он сообщил 16 мая в Telegram.

«Знаю, новость будет неожиданной, но, разумеется, это не спонтанное решение: я перехожу на новое место работы. За три с половиной года управления городом сделано немало. Я стремился не увеличивать долговую нагрузку на городской бюджет, а оперировать имеющимися средствами», — говорится в публикации.

Волков также поблагодарил бывшего губернатора региона Дмитрия Миронова за поддержку многих проектов по развитию города, значительная часть которых реализуется на данный момент, а также за помощь в решении городских проблем. Миронов, по словам экс-мэра, всегда откликался на просьбы и проявлял внимание ко всем аспектам жизни Ярославля.

10 мая о намерении уйти с поста сообщили пять российских губернаторов. Среди них — губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава Томской области Сергей Жвачкин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Марий Эл Александр Евстифеев и губернатор Рязанской области Николай Любимов.

В этот же день российский лидер Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав этих регионов. Так, в Республике Марий Эл врио главы назначен председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев; в Кировской области — референт кремлевского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов; в Рязанской области — глава Росстата Павел Малков; в Саратовской области — председатель правительства области, вице-губернатор Роман Бусаргин; в Томской области — замначальника кремлевского управления по внутренней политике Владимир Мазур.

В качестве комментария эксперт подчеркнул, что, хотя подобные события, как правило, вызывают множество домыслов, ничего необычного в этом нет. Он напомнил, что в этом году в РФ достаточно много губернаторских кампаний, а назначение даты выборов должно произойти в обозримой перспективе.