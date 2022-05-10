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Путин назначил Романа Бусаргина врио губернатора Саратовской области

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Романа Бусаргина временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области. Об этом 10 мая говорится в сообщении на сайте Кремля.

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«Назначить Бусаргина Романа Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Саратовской области», — говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Бусаргин работал на различных руководящих должностях в ряде муниципальных районов Саратовской области, а также в администрации города Саратова. Курировал ЖКХ, строительство, транспорт, городское хозяйство. В 2020-м возглавил правительство Саратовской области.

Ранее во вторник губернатор Саратовской области Валерий Радаев объявил об отставке. Он поблагодарил жителей Саратовской области за совместную работу и поддержку.

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