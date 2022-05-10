Павла Малкова назначили на пост врио главы Рязанской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил главу Росстата Павла Малкова на пост временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованном 10 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

«Меня в вашей биографии привлекает особенно то, что вы были заместителем председателя правительства, в данном случае Саратовской области. То есть вы понимаете, что такое реальная жизнь, реальная экономика, в Министерстве экономического развития России работали», — отметил Путин.

В свою очередь, Малков отметил, что люди — это главный приоритет.

«В первую очередь, конечно же, предстоит разобраться с проблемами, которые волнуют людей, и точечно начать их решать», — сказал он.

Малков прошел обучение в Высшей школе госуправления. Последние 10 лет — на различных управленческих позициях в федеральных органах власти. Замещал последовательно должности заместителя директора, директора департамента в Минэкономразвития России. В конце 2018 года возглавил Федеральную службу государственной статистики (Росстат).

Ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок.