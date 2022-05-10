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Любимов решил не выдвигаться на пост губернатора Рязанской области

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Фото: ТАСС/Рюмин Александр
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок.

«Приближается срок окончания моих полномочий. Принял ответственное решение — не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок», — написал она на своей странице ВКонтакте.

Николай Любимов поблагодарил свою команду за эффективную работу и каждого жителя региона за помощь и конструктивную критику.

«Всегда говорил о том, как мне важна работа на благо Рязанской области, каким близким и родным стал мне регион. За время руководства областью многое удалось сделать», — добавил он.

18 сентября 2017 Николай Любимов был назначен губернатором Рязанской области. С 14 февраля по 18 сентября 2017 он был временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области.

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