Любимов решил не выдвигаться на пост губернатора Рязанской области

Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок.

«Приближается срок окончания моих полномочий. Принял ответственное решение — не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок», — написал она на своей странице ВКонтакте.

Николай Любимов поблагодарил свою команду за эффективную работу и каждого жителя региона за помощь и конструктивную критику.

«Всегда говорил о том, как мне важна работа на благо Рязанской области, каким близким и родным стал мне регион. За время руководства областью многое удалось сделать», — добавил он.

18 сентября 2017 Николай Любимов был назначен губернатором Рязанской области. С 14 февраля по 18 сентября 2017 он был временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области.

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