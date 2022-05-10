Врио губернатора Кировской области назначен Александр Соколов. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного 10 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Соколов работал референтом одного из управлений Кремля.

Указ подписан в связи с заявлением губернатора Кировской области Игоря Васильева о досрочном прекращении полномочий. Одновременно Путин принял отставку чиновника.

«Принять отставку губернатора Кировской области Васильева И.В. по собственному желанию», — говорится в указе главы государства.

Соколов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области до вступления в должность лица, избранного губернатором региона.

Соколов — участник президентского кадрового резерва. Прошел обучение в Высшей школе госуправления. Долгое время работал в региональных органах власти. Возглавлял ряд общественных организаций и объединений в сфере молодежной политики и международного сотрудничества. С 2017 года — на руководящих должностях в администрации президента.

Ранее во вторник губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил об отставке с поста. Решение он объяснил приближением окончания срока полномочий и добавил, что продолжит работу на федеральном уровне.