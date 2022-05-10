Губернатор Саратовской области Радаев объявил об отставке

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев объявил об отставке. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба главы региона.

«Мною принято решение о досрочном сложении полномочий губернатора», — уточнил политик.

Он напомнил, что руководил регионом 10 лет. «В связи с приближающейся избирательной кампанией не буду выдвигать свою кандидатуру на очередной срок для избрания главой региона», — объяснил чиновник.

По его словам, он намерен работать на другом направлении.

Радаев поблагодарил жителей Саратовской области за совместную работу и поддержку.

Радаев стал уже четвертым российским губернатором, которые в этот день объявили о намерении уйти с поста. До него об отставке сообщили губернатор Кировской области Игорь Васильев и глава Томской области Сергей Жвачкин.

Кроме того, сегодня же губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок.