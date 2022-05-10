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Губернатор Томской области Жвачкин объявил об отставке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Глава Томской области Сергей Жвачкин уходит с поста губернатора. Об этом политик сообщил 10 мая на официальном интернет-портале региона.

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По словам политика, в январе ему исполнилось 65 лет.

«И хотя все мужчины в душе мальчишки, я всё-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И конечно, нужно давать дорогу молодым», — добавил он.

Кроме того, 10 марта исполнилось 10 лет со дня, как Жвачкин стал губернатором.

«Возглавить мою родную Томскую область в уже далеком 2012 году меня попросил Владимир Владимирович Путин. Я выполнил его просьбу», — продолжил политик.

Спустя пять лет Жвачкин победил на выборах губернатора Томской области, напомнил он.

Жвачкин рассказал, что за годы его губернаторства для региона было сделано очень много. Он поблагодарил жителей региона за поддержку и понимание.

Политик намерен остаться в Томске.

В марте 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия главы государства. Чиновник был арестован и стал фигурантом уголовного дела.

В апреле 2021 года заявления по собственному желанию написали глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава Республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битаров. В Туве пост временно занял бывший мэр Кызыла Владислав Ховалыг, а исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области стал сенатор от Московской области (член КПРФ) Алексей Русских.

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