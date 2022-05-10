Губернатор Кировской области Васильев объявил об отставке

Губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил во вторник, 10 мая, в своем Telegram-канале, что покидает свой пост.

Свое решение он объяснил приближением окончания срока полномочий и добавил, что продолжит работу на федеральном уровне.

«В связи с приближением окончания срока полномочий в должности губернатора (...) мною принято (...) решение оставить пост губернатора Кировской области и продолжить работу на федеральном уровне», — подчеркнул он.

Также он отметил, что его просьбу «работать на благо развития всей страны» поддержал президент России Владимир Путин.

Ранее в этот же день глава Томской области Сергей Жвачкин сообщил, что уходит с поста губернатора.