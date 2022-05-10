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Руководителю правительства Калмыкии предложили занять пост врио главы Марий Эл

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Фото: oktrmo.ru
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Президент России Владимир Путин предложил главе правительства Калмыкии Юрию Зайцеву занять пост врио главы Марий Эл. Об этом сообщается во вторник, 10 мая, на сайте Кремля.

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Юрий Зайцев на данный момент успел ознакомиться с основными параметрами республики и сформулировать определенную картину.

По его мнению, Калмыкия и Марий Эл по некоторым параметрам схожи: по экономике, по объему бюджета небольшая разница есть.

«Социально-экономическая ситуация — это немаловажно: чем живет народ, какие чаяния, какие проблемы, беды. Когда я это всё сформулирую уже в некую полноценную программу, я буду готов — опять же, если Вы позволите, может быть, даже в очном формате — я бы свое видение Вам доложил, как в дальнейшем я намерен развивать регион», — сказал он при разговоре с лидером страны.

Зайцев — участник президентского кадрового резерва. Прошел обучение в Высшей школе госуправления. В ходе обучения продемонстрировал высокий управленческий уровень, благодаря чему был выдвинут на должность председателя правительства Калмыкии.

Ранее в этот же день сообщалось об отставке губернатора Марий Эл Александра Евстифеева.

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