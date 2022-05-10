Руководителю правительства Калмыкии предложили занять пост врио главы Марий Эл

Президент России Владимир Путин предложил главе правительства Калмыкии Юрию Зайцеву занять пост врио главы Марий Эл. Об этом сообщается во вторник, 10 мая, на сайте Кремля.

Юрий Зайцев на данный момент успел ознакомиться с основными параметрами республики и сформулировать определенную картину.

По его мнению, Калмыкия и Марий Эл по некоторым параметрам схожи: по экономике, по объему бюджета небольшая разница есть.

«Социально-экономическая ситуация — это немаловажно: чем живет народ, какие чаяния, какие проблемы, беды. Когда я это всё сформулирую уже в некую полноценную программу, я буду готов — опять же, если Вы позволите, может быть, даже в очном формате — я бы свое видение Вам доложил, как в дальнейшем я намерен развивать регион», — сказал он при разговоре с лидером страны.

Зайцев — участник президентского кадрового резерва. Прошел обучение в Высшей школе госуправления. В ходе обучения продемонстрировал высокий управленческий уровень, благодаря чему был выдвинут на должность председателя правительства Калмыкии.

Ранее в этот же день сообщалось об отставке губернатора Марий Эл Александра Евстифеева.