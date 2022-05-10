Пятый за день российский губернатор объявил об отставке

Глава Марий Эл Александр Евстифеев подал в отставку по собственному желанию.

«В связи с истечением срока полномочий Главы Республики Марий Эл я обратился к президенту России с просьбой принять мою отставку», — написал он 10 мая в своем Telegram-канале.

В своем сообщении Евстифеев выразил слова благодарности президенту России за оказанное ему доверие и заботу о республике и ее жителях.

Также он поблагодарил жителей Марийского края за поддержку всех начинаний, проводимых в республике на протяжении последних пяти лет.

«Благодарю все общественные и политические силы за слаженную командную работу на благо жителей республики. Нам удалось сделать многое, и это наш общий успех», — заключил он.

Александр Евстифеев был назначен на должность главы республики Марий Эл 21 сентября 2017 года. До этого с 6 апреля по 21 сентября 2017-го он был временно исполняющий обязанности главы республики.

Евстифеев стал уже пятым российским губернатором, который в этот день объявил о намерении уйти с поста. До него об отставке сообщили губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава Томской области Сергей Жвачкин и губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Кроме того, сегодня же губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок.