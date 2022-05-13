«Аэрофлот» назвал преждевременными выводы о причинах смерти собаки на борту

Авиакомпания «Аэрофлот» начала проверку по факту гибели собаки, которая 13 мая находилась на борту рейса Челябинск–Москва. Об этом «Известиям» сообщает пресс-служба компании.

Как указано в заявлении, о причинах смерти животного на данный момент говорить преждевременно.

«По имеющейся информации, температура в багажном отсеке на протяжении всего полета поддерживалась на комфортном уровне. Требования к оформлению и перевозке животного были соблюдены. Контейнер с собакой был должным образом зафиксирован в багажном отсеке, повреждения на контейнере отсутствуют», — подчеркнули в «Аэрофлоте».

Также отмечается, что в аэропорту прилета контейнер с собакой был выдан пассажиру в присутствии сотрудников линейного управления МВД в Шереметьево, обслуживающей компании «Шереметьево Хэндлинг», а также представителя Россельхознадзора, который осмотрел животное и составил соответствующий акт.

«По предварительным выводам, факт переохлаждения собаки не подтверждается. Авиакомпания сожалеет о случившемся. Мы будем находиться в контакте с пассажиром для дальнейшего информирования о результатах проверки», — добавили в пресс-службе.

Инцидент произошел ранее в пятницу. О гибели собаки ее хозяйка узнала лишь по прилете в аэропорт Шереметьево.