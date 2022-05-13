Собака умерла в багажном отсеке самолета «Аэрофлота»

Из-за переохлаждения на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот» умерла собака. Информация об инциденте появилась в пятницу, 13 мая.

В Telegram-канале «112» указано, что лайнер летел из Челябинска в Москву.

Во время полета американский булли находился в багажном отсеке. О гибели собаки ее хозяйка узнала лишь по прилете в аэропорт Шереметьево.

Аналогичный случай произошел в 2018 году в США, когда собака умерла в багажном отделении во время полета самолета авиакомпании United Airlines. Животное вместе с хозяином летело из Хьюстона в Нью-Йорк. По словам пассажиров, во время полета они слышали лай животного и не знали о его смерти, пока самолет не приземлился в аэропорту.