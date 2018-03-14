В США собака умерла на багажной полке во время полета

Собака, которая летела вместе с хозяином рейсом авиакомпании United Airlines из Хьюстона в Нью-Йорк, умерла на багажной полке. Поместить туда животное потребовала бортпроводница, сообщает NBC News.

Представители авиакомпании сообщили, что перевозчик берет ответственность за случившееся на себя, отмечая при этом, что животных нельзя перевозить в отделении для ручной клади.

«Это трагическое событие, которое не должно было произойти», — подчеркнули в United Airlines.

По словам пассажиров, во время полета они слышали лай животного и не знали о его смерти, пока самолет не приземлился в аэропорту.

В United Airlines пообещали расследовать инцидент и наказать стюардессу.

Издание добавляет, что в 2017 году американские перевозчики сообщили о 24 случаях смертей или травм животных на борту самолетов, 18 из них были связаны с United Airlines.