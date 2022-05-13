В Кремле оценили стремление Киева подписать документ об эвакуации с «Азовстали»

Украинские военные могут выйти с «Азовстали», сложив оружие, всем раненым будет оказана помощь, сообщил журналистам 13 мая представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление вице-премьера Украины, министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирины Верещук о желании Киева подписать документ о том, как будет проходить эвакуация с территории завода «Азовсталь» в городе Мариуполь.

«Мы исходим из слов нашего президента, в которых шла речь о возможности всех гражданских выйти с территории завода и покинуть ее в любом направлении по их выбору, что и было осуществлено. Что касается военных, они тоже могут выйти, сложив оружие. К ним будут относиться соответствующим образом, всем раненым будет оказана помощь. Это команда Верховного главнокомандующего, это то, из чего мы исходим», — сказал он.

Как сообщила 11 мая Верещук, начался новый раунд переговоров вокруг дорожной карты операции по эвакуации с завода. Вице-премьер Украины уточнила, что посредником в текущем раунде переговоров выступит Турция. По ее словам, эвакуация будет проводиться в два этапа — в первую очередь эвакуируют тяжелораненых.

Накануне украинские националисты обратились к Илону Маску с просьбой забрать их с территории «Азовстали». Комментируя такое обращение, военный историк, эксперт российского военно-исторического общества Никита Буранов уточнил, что националисты боятся военного трибунала в РФ из-за многочисленных военных преступлений и думают, что привлечение третьих сил поможет и их спасет, но это невозможно, потому что «Азовсталь» окружена российскими военными и войсками ДНР.

В тот же день заместитель командира националистической группировки «Азов» (в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела) Святослав Паламар рассказал испанской газете ABC, что порядка 600 украинских националистов тяжело ранены.

11 мая глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе не осталось гражданских. 7 мая Минобороны РФ объявило о завершении эвакуации гражданских.

19 апреля Минобороны РФ предложило украинским формированиям на «Азовстали» сдаться. План был предложен из-за катастрофического положения на заводе, а также в связи с гуманными принципами. Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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