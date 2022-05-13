Турция станет посредником в переговорах РФ и Украины по «Азовстали»

Турция согласилась выступить посредником на переговорах между Москвой и Киевом об эвакуации военных с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, рассказала 13 мая вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Она также рассказала, что Украина дала мандат на проведение переговоров об эвакуации представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН.

«Мы хотим, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация из «Азовстали», готовимся к подписанию», — говорится в заявлении Верещук.

Вице-премьер Украины уточнила, что на заводе помимо военных остаются офицеры полиции и пограничники. В первую очередь речь идет об эвакуации тяжелораненых.

Ранее Верещук заявляла, что Украина хочет подписать документ о том, как будет проходить эвакуация с территории завода «Азовсталь» в городе Мариуполь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 мая опроверг сообщения о том, что власти Украины поставили Кремлю ультиматум по «Азовстали», где остаются заблокированными украинские военные формирования.

Ранее эта информация появилась в одном из Telegram-каналов. Там написали, что Киев якобы поставил ультиматум по концерну «Азовсталь» в Мариуполе, где заблокированы украинские боевики. Утверждалось об угрозах российским военнопленным.

11 мая глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе не осталось гражданских. Минобороны РФ ранее объявило о завершении эвакуации гражданских.

19 апреля Минобороны РФ предложило украинским формированиям на «Азовстали» сдаться. План был предложен из-за катастрофического положения на заводе, а также в связи с гуманными принципами. Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни. кроме того, в Минобороны рассказали, что Киев угрожает расстрелять украинских военных, блокированных на заводе, за попытки сдаться в плен ВС РФ.

28 апреля после встречи президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем, сообщалось о начале планирования операции по эвакуации гражданских лиц с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

После этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к немедленным переговорам по эвакуации людей из «Азовстали».

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил слова Путина, что гражданские могут выйти и пойти в любую сторону, поэтому это не тема для переговоров.

21 апреля президент России Владимир Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»