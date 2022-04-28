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На Украине заявили о начале планирования эвакуации гражданских из «Азовстали»

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После встречи президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем 28 апреля вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила о начале планирования операции по эвакуации гражданских лиц с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

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«Президент Зеленский сегодня встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Появилась надежда, что у нас получится эвакуировать гражданских из «Азовстали». Президент и команда прилагают огромные усилия. Это один из топ приоритетов. Начинаем планировать гуманитарную операцию», — написала политик в своем Telegram-канале.

Зеленский также сообщил, что Киев готов к немедленным переговорам по эвакуации людей из «Азовстали».

27 апреля заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что подготовка операции по эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе может занять несколько дней. По словам Хака, управление ООН по гуманитарным вопросам сформировало команду по эвакуации мирных жителей с территории предприятия.

21 апреля президент РФ Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и вместо этого заблокировать промышленную зону завода так, «чтобы муха не пролетела».

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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