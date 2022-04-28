Зеленский заявил о готовности к переговорам по эвакуации людей из «Азовстали»

Киев готов к немедленным переговорам по эвакуации людей из «Азовстали». Об этом в четверг, 28 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Украина готова к неотложным переговорам по эвакуации людей из Мариуполя и рассчитывает на поддержку ООН», — заявил Зеленский во время совместного с генсеком ООН Антониу Гутеррешем брифинга. Часть их выступления опубликована в Telegram-канале украинского президента.

Днем ранее стало известно, что Гутерриш прибыл на Украину для переговоров с главой МИД страны Дмитрием Кулебой и Зеленским. Также 27 апреля заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что подготовка операции по эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе может занять несколько дней. По словам Хака, управление ООН по гуманитарным вопросам уже сформировало команду по эвакуации мирных жителей с территории предприятия.

26 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе диалога российский лидер отметил, что боевые действия в Мариуполе завершены, ситуация в городе сложная и даже трагическая. Глава государства указал, что Гутерриша ввели в заблуждение по поводу якобы недействующих гуманитарных коридорах. Президент РФ подчеркнул, что они работают.

В тот же день стало известно, что Гутерриш предложил создать под эгидой ООН контактную группу, в которой Россия и Украина могли бы договариваться по гуманитарным вопросам. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что российский лидер согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации мирных граждан с территории «Азовстали».

21 апреля Путин поручил отменить штурм «Азовстали» и вместо этого заблокировать промышленную зону завода так, «чтобы муха не пролетела».

20 апреля в Минобороны РФ рассказали, что Киев сорвал организованную российской стороной гуманитарную операцию на «Азовстали». В ведомстве отметили, что открытым гумкоридором никто не воспользовался.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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