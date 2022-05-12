Песков опроверг информацию об ультиматумах Киева по «Азовстали»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 мая прокомментировал сообщения о том, что власти Украины поставили Кремлю ультиматум по «Азовстали», где остаются заблокированными украинские военные формирования.

Ранее эта информация появилась в одном из Telegram-каналов. Там написали, что Киев якобы поставил ультиматум по концерну «Азовсталь» в Мариуполе, где заблокированы украинские боевики. Утверждалось об угрозах российским военнопленным.

«Не читайте эти Telegram-каналы», — сказал Песков «РИА Новости».

Ранее в этот день украинские националисты, заблокированные на заводе «Азовсталь», обратились к американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску с просьбой забрать их с территории предприятия в Мариуполе. Бизнесмен пока не ответил. Группировка, которая продолжает укрываться на «Азовстали», также активно пытается уговорить помочь им другие страны. Накануне националисты обратились даже к израильскому правительству.

11 мая глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе не осталось гражданских. Минобороны РФ ранее объявило о завершении эвакуации гражданских.

19 апреля Минобороны РФ предложило украинским формированиям на «Азовстали» сдаться. План был предложен из-за катастрофического положения на заводе, а также в связи с гуманными принципами. Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни. кроме того, в Минобороны рассказали, что Киев угрожает расстрелять украинских военных, блокированных на заводе, за попытки сдаться в плен ВС РФ.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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