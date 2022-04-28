Песков напомнил слова Путина об эвакуации гражданских с «Азовстали»

Президент РФ Владимир Путин ясно сказал, что гражданские лица могут выйти с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, а военные должны сложить оружие, это не тема для переговоров. Слова российского лидера передал 28 апреля его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев готов к немедленным переговорам по эвакуации людей из «Азовстали».

«Президент [Путин] сказал вполне ясно — гражданские могут выйти и пойти в любую сторону. Военные должны сложить оружие и тоже выйти. Им сохранят жизнь. Всем раненым и больным окажут медицинскую помощь», — отметил Песков.

Он задался вопросом, что может быть темой для переговоров в случае, когда решения об эвакуации уже были приняты.

Ранее в четверг, после встречи президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем, сообщалось о начале планирования операции по эвакуации гражданских лиц с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

27 апреля заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что подготовка операции по эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе может занять несколько дней. По словам Хака, управление ООН по гуманитарным вопросам сформировало команду по эвакуации мирных жителей с территории предприятия.

21 апреля президент РФ приказал отменить штурм «Азовстали» и вместо этого заблокировать промышленную зону завода так, «чтобы муха не пролетела».

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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