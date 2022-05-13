Украина заявила о желании подписать документ об эвакуации с «Азовстали»

Украина хочет подписать документ о том, как будет проходить эвакуация с территории завода «Азовсталь» в городе Мариуполь. Об этом в среду, 11 мая, заявила вице-премьер страны, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

«Мы начали новый раунд переговоров вокруг дорожной карты спецоперации (по эвакуации с «Азовстали» — Ред.). Есть Красный Крест, они сегодня встречаются с россиянами. Провели с ними [Международным комитетом Красного Креста], а также с ООН переговоры и дали им мандат. Мы хотим, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация с «Азовстали», готовимся к подписанию», — написала она в своем Telegram-канале.

Вице-премьер Украины также уточнила, что посредником в текущем раунде переговоров выступит Турция. Верещук подчеркнула, что эвакуация будет проводиться в два этапа — в первую очередь эвакуируют тяжелораненых.

Ранее в этот день украинские националисты, заблокированные на заводе «Азовсталь», обратились к американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску с просьбой забрать их с территории предприятия в Мариуполе. Бизнесмен пока не ответил. Группировка, которая продолжает укрываться на «Азовстали», также активно пытается уговорить помочь им другие страны. Накануне националисты обратились даже к израильскому правительству.

11 мая глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе не осталось гражданских. Минобороны РФ ранее объявило о завершении эвакуации гражданских.

7 мая Минобороны России объявило об успешном окончании эвакуации 50 гражданских лиц с территории «Азовстали». Эвакуации содействовали представители ООН и Международного комитета Красного Креста.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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