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Украинские националисты попросили Маска забрать их с «Азовстали»

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Фото: Global Look press/Victor
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Украинские националисты, заблокированные на заводе «Азовсталь», обратились к американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску с просьбой забрать их с территории предприятия в Мариуполе. Обращение к миллиардеру опубликовал в четверг, 12 мая, командир морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На днях Маска как раз обвинили в том, что он уже помогал боевикам из экстремистской группировки «Азов» (в отношении которой в РФ возбуждено несколько уголовных дел), поставляя свои спутниковые системы Starlink. На новую просьбу националистов Илон Маск пока не ответил.

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Группировка, которая продолжает укрываться на «Азовстали», также активно пытается уговорить помочь им другие страны. Накануне националисты даже обратились даже к израильскому правительству.

30 апреля также сообщалось, что командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына, который, предположительно, находится вместе с украинскими боевиками в укрытии на предприятии «Азовсталь» записал видеообращение к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Волына заявил, что укрывающиеся на заводе военнослужащие рассчитывают на его помощь.

11 мая, командир батальона «Восток» сил Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский рассказал, что его бойцы обнаружили тоннель, по которому украинские боевики могли покидать «Азовсталь». Отмечается, что в высоту тоннель составлял не менее 3 м.

Ранее в этот же день глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе не осталось гражданских.

9 мая военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин рассказал об обстановке на территории «Азовстали» после вывода заложников. По его словам, российским военнослужащим стало проще контролировать ситуацию вокруг предприятия.

7 мая Ходаковский также сообщил о том, что с территории «Азовстали» вышла группа украинских боевиков под белым флагом. Активист отмечает, что это первый личный контакт за всё время мариупольских боев.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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