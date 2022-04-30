Командир бригады морпехов ВСУ обратился к Эрдогану из укрытия на «Азовстали»

Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына, который, предположительно, находится вместе с украинскими боевиками в укрытии на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе, 30 апреля записал видеообращение к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

«Мы очень рассчитываем на вашу помощь», — заявил Волына.

Он отметил, что националисты и морпехи просят вывезти их из Мариуполя на территорию Турции, а также «гарантировать гарантии безопасности».

Волына возглавил 36-ю бригаду после ликвидации Владимира Баранюка, который пытался прорваться на «Азовсталь» к националистам с территории завода Ильича.

Ранее в этот день украинские пленные рассказали «Известиям», что командование вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет своих подчиненных «на мясо» и кидает их. Так, по словам пленного контрактника ВСУ Эльдара Шамситдинова, находясь на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, он вместе с сослуживцами знал, что помощь не придет.

26 апреля конфликтолог Денис Денисов в беседе с «Известиями» заявил, что украинские власти оставят боевиков националистического формирования «Азов» (в России в отношении группировки возбуждены уголовные дела) на территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе для уничтожения, так как националисты оказывали на них давление. Таким образом специалист прокомментировал слова главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина о том, что боевики «Азова» на территории «Азовстали» не доверяют Киеву и просят эвакуировать их в Турцию. По его словам, националисты выходят и на российских военных, и на военнослужащих ДНР и «пытаются торговаться, как им лучше сдаваться».

21 апреля президент России Владимир Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

После этого, 28 апреля, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к немедленным переговорам по эвакуации людей с «Азовстали». Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в тот же день напомнил слова Путина, что гражданские могут выйти и пойти в любую сторону, поэтому это не тема для переговоров.

Также в ходе переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем, которые прошли 26 апреля в Москве, Путин сравнил украинских боевиков с террористами, указав на то, что они продолжают удерживать мирных граждан на комбинате.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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