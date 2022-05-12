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Военный историк оценил просьбу боевиков с «Азовстали» к Маску эвакуировать их

Военный историк Буранов: боевики «Азова» привлекают третьи стороны, потому что боятся военного трибунала в России
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Военный историк, эксперт российского военно-исторического общества Никита Буранов оценил обращение украинских националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь», к американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску с просьбой забрать их с территории предприятия в Мариуполе.

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«Люди боятся за свою жизнь, а больше всего они боятся того, что в России их ждет военный трибунал в связи с многочисленными военными преступлениями «Азова» аж с 2014 года. Они думают, что привлечение третьих сил поможет и их спасет, но это невозможно, потому что «Азовсталь» полностью окружена российскими вооруженными силами, а кроме того, войсками Донецкой Народной Республики. Там служат люди, которые восемь лет подвергались обстрелам и унижениям со стороны Украины», — подчеркнул Буранов в четверг, 12 мая, в беседе с «Известиями».

Военный историк также добавил, что все боевики, находящиеся на территории завода, известны поименно.

Ранее в этот день украинские националисты обратились к Маску с просьбой забрать их с территории «Азовстали». Обращение к миллиардеру опубликовал командир морской пехоты вооруженных сил Украины (ВСУ).

Группировка, которая продолжает укрываться на «Азовстали», также активно пытается уговорить помочь им другие страны. Накануне националисты обратились к израильскому правительству.

11 мая командир батальона «Восток» сил Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский рассказал, что его бойцы обнаружили тоннель, по которому украинские боевики могли покидать «Азовсталь». Отмечается, что в высоту тоннель составлял не менее 3 м.

В тот же день глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе не осталось гражданских.

30 апреля сообщалось, что командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына, который, предположительно, находится вместе с украинскими боевиками в укрытии на предприятии «Азовсталь», записал видеообращение к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Волына заявил, что укрывающиеся на заводе военнослужащие рассчитывают на его помощь.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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