Благодаря мерам РФ завершена операция по эвакуации мирных граждан с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил в субботу, 7 мая, начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

«Сегодня завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с металлургического комбината «Азовсталь». За период проведения операции с 5 мая удалось спасти 51 человека — 18 мужчин, 22 женщины, 11 детей, в том числе 7 мая — одного человека», — сказал Мизинцев.

Он подчеркнул, что завершить операцию по эвакуации граждан удалось благодаря беспрецедентным мерам, принятым российским руководством при активном участии представителей Организации Объединенных Наций (ООН) и Международного Комитета Красного Креста (МККК). В сопровождении представителей международных организаций эвакуированные убыли в избранные места временного размещения. Каждому из них обеспечена безопасность, оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

Ранее в субботу о том, что все пожилые, женщины и дети эвакуированы, также сообщала вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Накануне Минобороны РФ заявило об эвакуации с комбината 50 мирных жителей. Вышедшие с предприятия жители мариупольцы, что им не давали покинуть территорию завода. Препятствование эвакуации объяснялось якобы угрозой их безопасности.

Как сообщил политический деятель и активист Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский, бойцы ВСУ минировали проходы у «Азовстали» во время режима тишины. По его словам, националисты минировали проход у территории завода в то время, как российские военнослужащие пытались выполнять все условия ОБСЕ и занимались эвакуацией.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военным объектам.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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