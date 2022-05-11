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Двух подростков задержали с наркотиками в Оренбурге

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере в отношении двух подростков в Оренбурге. Жители города 16 и 17 лет задержаны.

По данным правоохранительных органов, молодые люди вступили в сговор и планировали распространять наркотические средства. Для этого они приобрели вещество синтетического происхождения и расфасовали его на мелкие партии для дальнейшей продажи. 6 мая несовершеннолетние были задержаны, а наркотики изъяты. Об этом пишет «Урал56.Ру».

Следователи проводят действия процессуального характера для установления обстоятельств произошедшего. Также сотрудники ведомства просят родителей обратить внимание на необходимость внимательного отношения к вопросам возможного вовлечения несовершеннолетних в преступления, связанные со сферой незаконного оборота наркотиков.

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