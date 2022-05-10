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В ЭИСИ назвали задачи для нового главы Кировской области

Директор Департамента ЭИСИ: Соколову предстоит повысить уровень жизни жителей Кировской области
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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Новому врио губернатора Кировской области Александру Соколову предстоит в первую очередь повысить уровень жизни жителей региона. Такое мнение выразила директор Департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына в беседе с «Известиями».

«Ему важно погрузиться в региональный аспект. Он до этого в регион приезжал несколько раз. Регион сложный по той причине, что его экономика диверсифицирована, но уровень жизни низкий в среднем по стране. Первостепенная задача нового врио – это повышение уровня жизни жителей региона», — сказала Кислицына.

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Она добавила, что Соколову будет довольно легко включиться в работу, так как благодаря опыту работу в администрации президента он научился акцентировать внимание на решении важных с точки зрения государственной политики вопросов.

Кроме того, эксперт назвала ожидаемыми кадровые рокировки в регионах. По ее словам, изменения в ряде регионов назрели давно.

«И в публичной среде обсуждалось, и социально-экономические некоторых регионов об этом говорят», — отметила Кислицына.

По ее словам, большинство назначенных на посты в регионах являются выпускниками «школы губернаторов», которые имеют большой опыт на региональном уровне. Кроме того, существует тренд на омоложение, заметила директор Департамента региональных программ ЭИСИ.

Соколов — участник президентского кадрового резерва. Прошел обучение в Высшей школе госуправления. Долгое время работал в региональных органах власти. Возглавлял ряд общественных организаций и объединений в сфере молодежной политики и международного сотрудничества. С 2017 года — на руководящих должностях в администрации президента.

10 мая о намерении уйти с поста сообщили пять российских губернаторов, среди них: губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава Томской области Сергей Жвачкин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Марий Эл Александр Евстифеев и губернатор Рязанской области Николай Любимов.

В этот же день Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав этих регионов. Так, в Республике Марий Эл врио главы назначен председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев; в Кировской области — референт кремлевского Управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов; в Рязанской области — глава Росстата Павел Малков; в Саратовской области — председатель правительства области, вице-губернатор Роман Бусаргин; в Томской области — замначальника кремлевского управления по внутренней политике Владимир Мазур.

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