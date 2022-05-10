Эксперты прокомментировали серию отставок российских губернаторов

Политолог Александр Асафов в беседе с «Известиями» объяснил причину отставок сразу пяти российских губернаторов, о которых было объявлено во вторник, 10 мая.

Эксперт подчеркнул, что, хотя подобные события как правило вызывают множество домыслов, ничего необычного в этом нет. Он напомнил, что в этом году в РФ достаточно много губернаторских кампаний, а назначение даты выборов должно произойти в обозримой перспективе.

«Для того, чтобы партия могла выдвинуть кандидатов впоследствии, при действующем губернаторе, не с позиции врио, это как минимум странно будет выглядеть. Поэтому сначала происходит подобная история, связанная с уходом в отставку, а потом уже — следующий ход по назначению выборов и определению выборов», — объяснил Асафов.

Аналогичного мнения придерживается и председатель думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. Кроме того, он назвал показательным тот факт, что люди во власти чувствуют изменения ситуации.

«Они приходили работать в одних обстоятельствах и были специалистами в каких-то вопросах, в текущей деятельности. Сегодня я бы не сказал, что требуются антикризисные управленцы, но сегодня всё-таки коммуникационные связи с федеральной властью важны, возможность и способность коммуницировать в легкую с жителями. Критерии меняются и, если человек чувствует, что он в другом месте может больше пользы стране принести, он такое решение принимает», — подчеркнул Пахомов.

Собеседники «Известий» также прокомментировали назначение Александра Соколова врио губернатора Кировской области.

Так, Асафов обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин, принимая решение, руководствовался в первую очередь его опытом. Соколов в разное время работал в администрации главы государства, был вице-губернатором Костромской области, а также прошел обучение в Высшей школе госуправления РАНХиГС.

«Люди достаточно молодые, по большей части, в большинстве своем, они моложе тех, кому они на смену идут, поэтому это профессионалы с региональным серьезным опытом, и управленческим опытом, опытом принятия управленческих решений, и опытом работы в регионе. Поэтому я думаю, что назначение компетентное, профессиональное и не вижу оснований считать, что он почему-то здесь не подходит», — заключил политолог.

Пахомов, в свою очередь, также подчеркнул, что в профессионализме Соколова сомневаться не приходится.

«Я бы, наверное, отметил, что в принципе сейчас в наше время значимо для такой работы, (…) это легкость коммуникационная. То есть человек умеет общаться в хорошем смысле этого слова. Сейчас этот прямой контакт между людьми, в целом это не только контакт между гражданами и властью, но и между властью в целом внутри — это, конечно, важно. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что всё у него получится», — отметил он.

10 мая о намерении уйти с поста сообщили пять российских губернаторов, среди них: губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава Томской области Сергей Жвачкин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Марий Эл Александр Евстифеев и губернатор Рязанской области Николай Любимов.

В этот же день Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав этих регионов. Так, в Республике Марий Эл врио главы назначен председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев; в Кировской области — референт кремлевского Управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов; в Рязанской области — глава Росстата Павел Малков; в Саратовской области — председатель правительства области, вице-губернатор Роман Бусаргин; в Томской области — замначальника кремлевского управления по внутренней политике Владимир Мазур.