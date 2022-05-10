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Путин назначил врио глав пяти регионов России

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин во вторник, 10 мая, подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей.

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В Республике Марий Эл врио главы назначен председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев; в Кировской области — референт кремлевского Управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов; в Рязанской области — глава Росстата Павел Малков; в Саратовской области — председатель правительства области, вице-губернатор Роман Бусаргин; в Томской области — замначальника кремлевского управления по внутренней политике Владимир Мазур.

С каждым из новых временно исполняющих обязанностей в регионах, лидер государства поговорил лично по видеосвязи и узнал, каким образом они собираются развивать порученные им субъекты.

Ранее в этот день о своем намерении уйти с поста сообщили пять российских губернаторов, среди них: губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава Томской области Сергей Жвачкин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Марий Эл Александр Евстифеев и губернатор Рязанской области Николай Любимов.

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