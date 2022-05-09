Путин вручил отцу погибшего военнослужащего в Донбассе звезду Героя России

Президент России Владимир Путин встретился с отцом погибшего в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной «Воха») и вручил ему звезду Героя России, которой был награжден его сын посмертно. Об этом 9 мая сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он рассказал, что Путин встретился с отцом погибшего героя по окончании парада на Красной площади в честь Дня Победы, где и вручил ему медаль.

«На встрече глава государства вручил звезду Героя отцу Владимира Жоги», — сообщил Песков.

Владимир Жога погиб 5 марта во время операции по прикрытию эвакуации мирных жителей, прежде всего женщин и детей, из Волновахи.

15 апреля отличившимся во время выполнения задач в ходе спецоперации по защите Донбасса танкистам Западного военного округа (ЗВО) ВС РФ вручили госнаграды. Бойцы отразили атаку противотанковых расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), благодаря чему успешно был осуществлен подвоз боеприпасов и материальных средств в назначенный район позиций российских военных.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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